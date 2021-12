Secretaria de Saúde confirma 2 casos de Chikungunya em SSA

Após exames, dois homens foram confirmados com a doença Chikungunya em Salvador, nesta quinta-feira, 9. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), apesar da identificação ter ocorrido na capital, as ocorrências são consideradas como importadas, já que os pacientes foram infectados em Feira de Santana, distante 108 km da capital, após visitarem familiares residentes na cidade, que tem o maior número de casos confirmados no Estado, com 33 até o dia 1º de outubro.

Os dois homens, um de 35 e outro de 36 anos, são moradores da Barra e ainda estão sendo monitorados pela SMS, apesar passarem bem e não terem sofrido consequências graves da infecção.

Até o momento, foram notificados em Salvador 23 casos de Chikungunya, sendo que sete foram descartados após exames laboratoriais. Dois foram confirmados e outros 14 estão sob análise.

Para evitar a proliferação da febre Chikungunya, agentes de endemias do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) já realizaram a ação de bloqueio para detectar, combater e exterminar possíveis focos dos mosquitos Aedes aegypti e o Aedes albopictus, transmissores da doença, nas regiões onde ocorreram casos suspeitos e confirmados da patologia no município, informa a SMS.

A SMS também convocou uma sessão técnica onde capacitou cerca de 160 profissionais dos setores de urgência e emergência, vigilância epidemiológica e atenção básica sobre a classificação de risco e manejo do paciente com suspeita da doença.

Os casos de Chikungunya poderão ser atendidos nos postos da atenção básica da rede municipal e não há necessidade de buscas em hospitais porque os sintomas são os mesmos da dengue, como dores nas articulações, febre, cefaleia e vermelhidão na pele.

