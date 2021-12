Secretaria de Educação amplia público dos aulões do Enem

O público-alvo dos aulões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) promovidos pela Secretaria de Educação do Estado foi ampliado. Agora a ação também atinge estudantes que concluíram o ensino médio e pretendem fazem o exame e integrantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da capital baiana. Antes as aulas eram apenas para alunos do 3º ano do ensino médio da rede estadual.

Interessados devem comparecer a uma das unidades onde terá aulão uma hora antes do início do evento. É necessário apresentar documento de identidade e atestado de matrícula ou histórico escolar. As aulas acontecem sempre aos sábados.

