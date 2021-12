Secretaria de Educação abre novas turmas no Colégio Satélite após denuncias de pais

Após denúncia de pais de crianças especiais, ao Portal A TARDE, que não conseguiram matricular seus filhos no 6º ano do Colégio Estadual Satélite, em Piatã, e de protestos de alunos da unidade durante esta semana, a Secretaria de Educação (SEC) decidiu abrir duas turmas do sexto ano. A notícia foi dada pelo secretário da Educação, Walter Pinheiro, que visitou o colégio na manhã desta sexta-feira, 17, e conversou com os alunos, professores e pais.

“Fui na secretaria para tentar matricular minha filha e lá fui informada que a escola não teria turma do 6º ano porque em 2018 o colégio ia fechar”, disse Cláudia Mori, mãe de uma menina com autismo, na segunda-feira, 13, ao Portal A TARDE.

Na terça, 14, e quarta, 15, alunos, pais e professores protestaram de forma pacífica, fechando a avenida Orlando Gomes, contra a não abertura de turmas, já que a escola tinha 35 alunos interessados em estudar lá, e entre eles 10 com necessidades especiais.

Durante a visita o secretário conheceu toda a unidade escolar, garantiu a abertura das turmas e afirmou que vai ampliar a oferta de vagas para o colégio. “A ideia é ampliarmos a oferta de vagas para os alunos especiais devido à escola ter se tornado referência na oferta da educação inclusiva. Também estamos debatendo junto com educadores novos métodos que fortaleçam, ainda mais, a pedagogia nesta área e, por isso, contamos com a contribuição dos professores para participarem, junto com a gente, deste momento de resgate do espírito da escola, para atrair cada vez mais o estudante”, declarou Pinheiro.

A coordenadora pedagógica do colégio, Cláudia Oliveira, informou que todos os alunos do 6º ano, que mesmo sem estarem matriculados frequentavam a unidade, já estão com a situação regularizada. “A matrícula foi desbloqueada nesta tarde e todos os alunos já foram matriculados, agora a escola conta com 13 turmas, sendo duas do 6º ano, uma pela manhã e outra pela tarde, e cerca de 400 alunos”, contou.

Cláudia contou ainda que o secretário ficou encanto com a escola e prometeu melhorias. “Ele passou a manhã aqui, conheceu toda a escola e prometeu para nós melhorias na nossa estrutura como ampliação da cozinha, colocar wi-fi no colégio, tudo para continuarmos sendo referência na inclusão de alunos com deficiências”, concluiu.

