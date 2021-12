Secretaria da Saúde realiza encontro sobre doença falciforme

A Secretaria Municipal da Saúde realiza nesta terça-feira, 20, o I Encontro da Saúde do Homem com Doença Falciforme. O evento acontece no auditório da Unopar, no Parque Bela Vista, das 8h30 às 16h30.

Com o objetivo de compartilhar informações sobre a doença e estimular o fortalecimento do controle social, o encontro é voltado para pacientes do programa de Atenção às Pessoas com Doença Falciforme e seus familiares, além de profissionais de saúde e gestores.

Entre os temas a serem discutidos, estão as necessidades específicas de saúde da população masculina, traçando estratégias para qualificar a assistência aos pacientes.

Segundo informações da Secretaria da Saúde, a doença falciforme pode se manifestar de várias formas. Os principais sintomas são anemia crônica, icterícia, crises dolorosas e feridas nas pernas, próximas ao tornozelo.

A herança do gene da hemoglobina S faz com que, em determinadas circunstâncias, as hemácias - que normalmente são em forma de disco - adquiram formato de foice, tornam-se rígidas, obstruindo os vasos sanguíneos, dificultando a circulação do sangue. O melhor momento para realização do diagnóstico é durante a primeira semana de vida, quando o recém-nascido deve fazer o teste do pezinho, disponível em todos os postos de saúde de Salvador.

