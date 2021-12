Secretaria começa credenciamento para mototaxistas

O credenciamento para mototaxistas de Salvador teve início, nesta segunda-feira, 29, para a seleção de pessoas físicas. Serão disponibilizadas 2.938 vagas.

O processo é conduzido pela Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), e os documentos exigidos em edital devem ser apresentados na Coordenadoria de Táxis e Transportes Especiais (Cotae), no Vale dos Barris.

O período de inscrição é indicado pela letra inicial do nome do interessado. Os nomes de “A” a “M”, a entrega dos envelopes será de 29 de maio a 2 de junho, das 8h às 16h. Quem tem nome iniciado com letras entre “N” e “Z”, a data é nos dias 5 e 9 de junho.

Interessados devem levar cópia autenticada do certificado de registro e licenciamento do veículo (CRLV) em nome do proponente, cópia da carteira de habilitação (categoria A), CPF, atestado médico de sanidade física e mental, emitido no máximo há 30 dias, e certidão negativa criminal.

Segundo Fábio Mota, secretário de Mobilidade, depois de todo o credenciamento, seleção e vistoria das motos, será iniciado o processo de fiscalização. “Inicialmente, vamos disponibilizar 2.983 credenciamentos. Tendo demanda, iremos disponibilizar mais”.

No mês de fevereiro a prefeitura de Salvador decretou os critérios para realizar o credenciamento. O motorista precisa ser habilitado na categoria A, no mínimo há dois anos, a motocicleta deverá ter, no máximo, cinco anos, máximo de 250 cilindradas, estar em nome do mototaxista e ser da cor amarela.

Também são exigidos todos os itens de segurança do decreto, como antena corta-pipa, protetor de perna e colete. Entre outros requisitos está o curso de especialização sobre condução de passageiros em veículos motorizados de duas rodas.

Para o motociclista José Mario, o mototáxi seria uma alternativa de driblar a crise. “A questão de ingressar na profissão é a minha idade. Tenho 48 anos e o mercado de trabalho está fechado. Desde então, o mototáxi é uma forma de tirar meu sustento. A iniciativa é um grande passo para a valorização dos mototaxistas e a segurança dos passageiros”.

Discordância

Os requisitos têm causado insatisfação entre os mototaxistas. De acordo o Sindmoto, a maioria das motocicletas dos sindicalizados tem mais de cinco anos de uso e muitos motociclistas não têm condições de comprar uma moto nova, por não ter como comprovar renda. E se adquirir uma moto nova em nome de terceiros, não vai poder cadastrar, já que a Semob exige que o veículo esteja no nome do mototaxista.

*Estagiários sob a supervisão do editor-coordenador Luiz Lasserre

adblock ativo