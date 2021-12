Secretaria aponta opção para comerciantes do Jd. de Alah

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) informou nesta quinta-feira, 18, que encontrou uma alternativa para os vendedores de coco que trabalham nos quiosques do Jardim de Alah após mobilização a favor dos comerciantes nas redes sociais. A área vai passar por obras de requalificação que serão executadas pelo governo do estado, através da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Bahia (Conder). Já a situação dos cerca de 30 massoterapeutas que atuam no local ainda está sendo estudada.

"Já providenciamos um meio de garantir a continuidade do trabalho desses ambulantes em outro local, e estamos discutindo com os massoterapeutas uma forma de manter a atividade deles nas proximidades. Na próxima semana faremos uma vistoria para definir esse remanejamento temporário até que as obras sejam concluídas. Os vendedores de coco serão transferidos para quiosques localizados após o coqueiral do Jardim de Alah", afirmou a secretária Rosemma Maluf. "Sobre o retorno deles ao local que ocupam atualmente, isso depende do projeto de reurbanização a cargo da Conder", informou.

Já a Conder informou na terça-feira, 16, a reportagem do Portal A TARDE que a após a conclusão das obras de urbanização - que iniciam em março e vão até o 2º semestre de 2017 -, a reocupação do espaço e as atividades comerciais serão coordenadas e definidas pela Prefeitura.

Massoterapeutas

De acordo com o diretor de Esportes e Lazer da Secretaria de Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza (Semps), Téo Sena, a Associação de Massoterapeutas do Jardim de Alah (Amaja) sugeriu como opção para o remanejamento um estacionamento público localizado na orla do bairro ou o espaço onde existia o antigo Clube Português.

"Esse remanejamento é algo delicado que depende de três etapas. O primeiro passo é encontrar um local para estes profissionais continuarem com suas atividades. Em seguida, precisamos obter com a Conder a garantia de que estas pessoas voltarão ao local de origem após a requalificação. O passo final diz respeito à regulamentação da profissão em Salvador", frisou.

Para o presidente da Amaja, João Mário Néry dos Santos, a requalificação do trecho é válida, mas é preciso que o governo do estado ofereça as garantias de que será possível retornar à área. "Os massoterapeutas já integram a paisagem do Jardim de Alah há muito tempo", lembrou.

Segundo o diretor-geral de Serviços Públicos da Semop, Elton Nogueira, não haverá retirada dos trabalhadores antes de um novo local ser definido. "Nenhum profissional será removido antes de encontrarmos um local adequado para eles trabalharem. Estamos estudando as opções apresentadas pela associação e vamos chegar a um bom termo assim que realizarmos as devidas vistorias para nos assegurar da viabilidade das novas acomodações", ressaltou.

