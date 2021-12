Secretaria adia entrega de passarela no Chame-Chame

Depois de ter anunciado para esta quarta-feira, 31, a volta do acesso à passarela do Chame-Chame, próxima ao Shopping Barra, a Secretaria de Manutenção (Seman) do município adiou a liberação do equipamento à população.

A justificativa é o tempo chuvoso, que, segundo a Seman, impediu que profissionais pudessem finalizar alguns ajustes no equipamento, a exemplo do rejuntamento do piso, que estava molhado. De acordo com o órgão, o acesso deverá ser liberado no prazo de mais dois dias.

Após liberação, a passarela terá um selo de recuperação, indicando que o equipamento foi restaurado e em qual período. A proposta é que todas as passarelas que forem entregues recuperadas a partir de agora contenham a indicação para que a população tenha mais informações sobre os equipamentos públicos da cidade. A recuperação da passarela do Chame-Chame teve início em dezembro de 2016.

Custo

Segundo dados da Seman, foi investido na recuperação desta passarela aproximadamente R$ 1 milhão. A estrutura corta a avenida Centenário, na região do supermercado Bompreço que fica localizado ao lado do Shopping Barra.

Com cerca de 32 metros, o dispositivo é composto por onze módulos, de 2,8 metros cada, e integra a primeira experiência envolvendo a instalação de uma passarela completa, já com os pisos e a cobertura instalados, na capital baiana. Estima-se que passam pelo local diariamente cerca de 20 mil pessoas.

