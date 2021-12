Secom adere a programa da AGE de aprimoramento da gestão pública

Foi marcada a conclusão da primeira fase de implantação do Programa de Gestão de Risco da Auditoria Geral do Estado (AGE) durante reunião realizada na Secretaria de Comunicação Social do Estado (Secom), no final da manhã desta quarta-feira, 13.

A Secom foi uma das primeiras unidades da administração estadual a aderir voluntariamente à iniciativa, criada para realizar ações de controle preventivo, de forma a mapear processos e identificar riscos, possibilitando a adoção de medidas que atenuem tais riscos, aperfeiçoando a gestão.

O secretário da Comunicação, André Curvello, destacou a importância da ação. “Gostaria de parabenizar a AGE por colocar em prática este programa, voltado para o aprimoramento da gestão pública, que é uma prioridade para o governador Rui Costa. A iniciativa como uma excelente oportunidade para aprender e de contribuir para melhorar a reputação do poder público”, enfatizou.

O auditor-geral do Estado, Luís Augusto Rocha, apresentou os resultados desta primeira fase do programa. “Hoje encerramos o trabalho-piloto desse programa que foi criado no ano passado. Trata-se de uma linha de ação preventiva do Controle Interno”, afirmou.

O gerente de Controle Preventivo e Transparência da AGE, Alberto Queiroz, explica que os próximos passos envolvem o produto final desse trabalho-piloto, que é um Plano de Ação.

