Seção de Artes da Polícia Militar inscreve para oficinas

Localizada no Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador, a recém-inaugurada Seção de Artes do Departamento de Comunicação Social da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) está inscrevendo, gratuitamente, para oficinas de capoeira, teatro, iniciação musical, dança afro e percussão.

As pessoas interessadas em participar das aulas, que serão ministradas por policiais militares, devem se dirigir à Seção de Artes, que funciona na Rua João de Deus, 34, em frente ao Centro Cultural Solar Ferrão. O horário é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

Na área musical, são oferecidas oficinas de saxofone, clarinete, flauta doce, flauta transversal, iniciação à música e percussão.

O imóvel utilizado pela Polícia Militar para a instalação da Seção de Artes resultou de parceria com o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac). O espaço, inaugurado no último dia 26, integra as ações do programa estadual Pacto pela Vida.

adblock ativo