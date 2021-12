Seca assola interior e 75 cidades decretam estado de emergência

Nas zonas rurais de Andaraí, Juazeiro e Castro Alves (a 417 km, 500 km e 190 km da capital, respectivamente), a população passa sede, o gado morre pelos pastos e a agricultura familiar amarga perda de até 100%. A seca que castigou a Bahia ano passado, sobretudo na região do semiárido, entrou em 2012 assolando comunidades das regiões norte, nordeste, centro-oeste e sudeste.

Até a última sexta-feira, 75 municípios tiveram a situação de emergência reconhecida e decretada pela Defesa Civil estadual (Cordec). No final de 2011, esse número chegou a 123, o que não significa uma melhora do quadro, pois muitas destas cidades tiveram apenas expirado o prazo médio de 90 dias do decreto, e aguardam avaliação para a prorrogação.

Na região do semiárido, a mais atingida, o período seco tende a se estender até maio. “É esperada para os próximos meses uma expressiva redução nos volumes das chuvas na região. Ainda assim, não se descarta a possibilidade de ocorrer eventos isolados de chuvas mais intensas, nos meses de março e abril, o que não será suficiente para suprir o déficit registrado nos últimos anos”, avalia o coordenador de monitoramento do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), Eduardo Topázio.

Evidência preocupante é a barragem de Mirorós, que atende a quatro cidades da microrregião de Irecê (mais de 200 mil habitantes). Segundo informações da Empresa Baiana de Água e Saneamento (Embasa), o volume de água está abaixo de 10% da capacidade desde outubro passado, chegando a um nível de alerta.

Confira as cidades que estão em estado de emergência- REGIÃO DE IRECÊ (11) - OESTEAMÉRICA DOURADABARRA DO MENDESCENTRALIRECÊIBIPEBAIBITITÁJUSSARAMULUNGU DO MORROPRESIDENTE DUTRASÃO GABRIELUIBAÍ- REGIÃO DO VELHO CHICO (07) - CENTRO-OESTEBARRA BROTAS DE MACAÚBASIBOTIRAMAIGAPORÃMORPARÁMUQUÉM DO SÃO FRANCISCOOLIVEIRA DOS BREJINHOS- REGIÃO DA CHAPADA DIAMANTINA (03) - CENTRO-OESTEANDARAÍMARCIONÍLIO SOUZANOVA REDENÇÃO- REGIÃO DO SISAL (05) - NORDESTEARACÍCANSANÇÃOICHÚITIÚBAMONTE SANTO- REGIÃO DO SERTÃO DO SÃO FRANCISCO (05) - NORDESTECAMPO ALEGRE DE LOURDESCANUDOS CASA NOVACURAÇÁREMANSO - 2011- REGIÃO BACIA DO PARAMIRIM (03) - CENTRO OESTEBOQUIRABOTUPORÃ - 2011IBIPITANGA- REGIÃO DO SETOR PRODUTIVO (08) - CENTRO-SULBRUMADOCACULÉCAETITÉLIVRAMENTO DE NOSSA SENHORAPALMAS DE MONTE ALTOPINDAÍSEBASTIÃO LARANJEIRASTANHAÇU- REGIÃO PIEMOTNE DO PARAGUAÇU (03) - SUDESTEIAÇÚMACAJUBAMUNDO NOVO- REGIÃO BACIA DO JACUÍPE (07) - CENTROBAIXA GRANDEGAVIÃOIPIRÁMAIRINOVA FÁTIMAPINTADASQUIXABEIRA- REGIÃO SEMIÁRIDO NORDESTE II (04) - NORDESTEADUSTINAFÁTIMAPEDRO ALEXANDRESÍTIO DO QUINTO- REGIÃO DO AGRESTE DE ALAGOINHAS/LITORAL NORTE (01) - NORTEENTRE RIOS- REGIÃO DE PORTÃO DO SERTÃO (03) - LESTE ANTÔNIO CARDOSOFEIRA DE SANTANASANTO ESTEVÃO- REGIÃO DE VITÓRIA DA CONQUISTA (06) - SUDOESTEARACATÚBELO CAMPOBOM JESUS DA SERRACAETANOS - 2011MIRANTEPLANALTO- REGIÃO DO MÉDIO RIO DAS CONTAS (01) - SUDESTEMANOEL VITORINO- REGIÃO DE ITAPARICA (01) - NORTEABARÉ- REGIÃO PIEMONTGE NORTE DO ITAPICURU (04) - NORTEJAGUARARIFILADÉLFIAPONTO NOVOSENHOR DO BONFIM- REGIÃO VALE DO JIQUIRIÇÁ (03) - SUDESTEIRAJUBAMARACÁSPLANALTINOFONTE: DEFESA CIVIL DO ESTADO / SEI

