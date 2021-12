Seap apura envolvimento de servidores em churrasco na PLB

O superintendente de gestão prisional da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), major PM Júlio César Ferreira dos Santos, informou nesta segunda-feira, 2, por meio de nota à imprensa, que já foi aberto um procedimento disciplinar com referência à postura dos internos, sobre o churrasco realizado na Penitenciária Lemos de Brito. Além disso, um possível envolvimento de servidores do complexo também está sendo investigado.

Segundo Júlio, a apuração está em curso e na fase final e o fato já foi comunicado à Vara da Execução Penal, que tem acompanhado a questão. "Tomamos conhecimento deste fato no ano passado. Isso foi trazido para a Secretaria de Administração Penitenciária pelo Sindicato dos Agentes Penitenciários, de que na Penitenciária estava havendo algumas regalias", disse.

O gestor afirmou que foram realizadas vistorias na unidade prisional com o intuito de confirmar a situação, e que o material do churrasco foi encontrado e apreendido. No entanto, as latas de cerveja e a bicicleta ergometrica, itens que também foram denunciados, não foram encontrados. O superintendente confirma que o churrasco aconteceu no presídio. "Os presos foram identificados e transferidos para outras unidades", revelou.

Churrasco

As fotografias foram descobertas durante revistas de rotina nas celas pelo Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado da Bahia (Sinspeb-BA). As imagens mostram os internos segurando facas apropriadas para churrasco, além de outros presos usando bicicleta ergonômica e esteira.

De acordo com o coordenador do órgão, Reivon Sousa Pimentel, a Sinspeb fez um relatório apontando o problema que foi encaminhado, em dezembro, para a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap). De acordo com Pimentel, os churrascos acontecem sem conhecimento dos agentes penitenciários. "A penitenciária não dispõe de monitoramento por câmera e a área de visão é restrita. Só dar para ver o meio, não tem como ver o que eles fazem nas laterais e dentro da cela", explicou.

O sindicalista disse que o material usado no churrasco entra na PLB com autorização da Seap. "Toda semana entra arroz, carne, frango, macarrão, vinagre e outros produtos", falou, acrescentando que a entrada de bicicleta e esteira também foi autorizada pela diretoria.

