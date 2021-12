Scream Festival: 1ª edição do evento sobre mídia criativa chega à Salvador

Acontece nos dias 23 e 24 de novembro em Salvador o Salvador Creativity and Media Festival (Scream). O evento tem como objetivo discutir a importância da mídia criativa, o poder da comunicação nas áreas da tecnologia e comportamento através de palestras, workshops, música, amostras e painéis voltados para os mercados publicitário, jornalístico, marketing, tecnologia e cultura.

Com dois dias de evento, o Scream será realizado no Teatro Gregório de Mattos, Cine Glauber Rocha e no Centro Cultural da Barroquinha, pontos turísticos da cidade. O evento faz homenagem aos 20 anos da Associação Baiana do Mercado Publicitário (ABMP) em parceria com a Empresa Salvador Turismo (Saltur). O festival tem como público-alvo estudantes, profissionais e interessados em compartilhar e ter experiência da Bahia como fonte criativa.

Entre os palestrantes estão nomes importantes na área de comunicação e marketing como Maurício Magalhães, Cleber Paradela, Pedro Tourinho, Candice Pascoal, Fábio Freitas, Isabel Aquino, entre outros.

As inscrições serão realizadas no site do Sympla até sexta-feira,19, e o ingresso dará acesso a qualquer palestra durante os dois dias. Os valores estão de R$ 80 para o público geral e R$ 40 para estudantes.

adblock ativo