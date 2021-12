Saulo participa do 1º dia de festa de Réveillon de Salvador

Começa na noite desta segunda-feira, 28, o primeiro dia de festa do Réveillon de Salvador, promovido pela prefeitura. O evento terá ao todo cinco dias de shows no palco principal armado na Praça Cayru, no Comércio. Por lá, até o dia 1º devem passar cerca de 23 atrações.

Programado para iniciar às 19h, a abertura do evento ficará por conta da banda Ilê Aiyê, depois Jota Quest, Saulo Fernandes, É o Tchan e Pablo. Segundo a prefeitura, a expectativa é de que o evento reúna 1,3 milhão de pessoas na Praça Cayru.

