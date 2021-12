Saulo e a Orquestra Juvenil da Bahia apresentam show inédito em Salvador

O cantor Saulo e a Orquestra Juvenil da Bahia realizará um show inédito no dia 9 de novembro, às 20h30, no Cerimonial Rainha Leonor – Pupileira. A apresentação contará com as principais músicas do repertório de Saulo tocadas com os arranjos sinfônicos da Orquestra, principal formação dos Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia (NEOJIBA).

O dinheiro arrecadado com o show será utilizado para auxiliar na manutenção e na sustentabilidade do programa NEOJIBA e também direcionado às atividades de assistência social da Santa Casa da Bahia, que atende cerca de 3 mil pessoas direta e continuamente.

Os ingressos, que custam R$ 120, R$ 100 e R$ 80, já estão à venda no local do evento, de segunda a sábado, das 8h às 18h, e no Balcão Pida do Salvador Shopping.

adblock ativo