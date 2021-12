Sargento PM morto em Salvador é sepultado

O corpo do sargento da Polícia Militar (PM) Wellington Guimarães Cavalcante, 49, foi sepultado, na tarde desta quarta-feira, 12, no Cemitério Campo Santo, na Federação. O PM fazia parte do Núcleo de Inteligência do Comando de Policiamento Regional Oeste (CPRO), em Barreiras, e morava em Campinas de Pirajá, em Salvador.

O comandante dele, coronel Paulo Salomão, disse que o sargento estava em Salvador desde quinta, 6, para cumprir uma missão e deveria voltar para a unidade até sexta, 14. O coronel não deu detalhes da missão e disse não saber se o PM foi morto durante o cumprimento da incumbência.

"Ele era uma pessoa humana, que ajudava todo mundo. Preocupava-se e sempre estava disposto a ajudar os colegas", afirmou o coronel Salomão

Segundo Sandra Cavalcante, 49, prima de Wellington, ele se preparava para dar entrada na aposentadoria e, inclusive, já havia alugado uma casa em uma cidade do interior, para onde pretendia se mudar quando se aposentasse. "A violência em Salvador está demais. Ele não queria ficar aqui. Ele sempre dizia uma frase: 'O policial sai para trabalhar e não sabe se volta", disse.

Querido pelos colegas

Diversos policiais que se formaram na polícia junto com Wellington, em 1º de junho de 1987, foram ao enterro. Um deles contou que o sargento esperava apenas a incorporação da GAP 5 (Gratificação por Atividade Policia) para dar entrada na aposentadoria - o que deveria ocorrer em abril próximo. "Ele era um policial honesto".

Força-Tarefa apura o caso

A morte do policial é investigada por uma Força-Tarefa formada por policiais civis e militares para apurar assassinatos de policiais. O delegado José Bezerra Júnior, diretor do Departamento de Homicídios (DHPP), não atendeu às ligações da reportagem.

A assessoria de imprensa da Polícia Civil informou que as investigações ainda não chegaram a um indicativo de autoria ou motivação. O caso é investigado como homicídio e nenhum suspeito havia sido preso até o início da noite.

