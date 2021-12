Sargento morto por colega de corporação é enterrado

"Não estou entendendo nada!", exclamou o sargento da PM Amaral, ainda sem compreender o que teria motivado o assassinato do também sargento e amigo Adaílton Soares dos Santos, de 49 anos, conhecido como Dal.

Com este mesmo sentimento, cerca de mil pessoas acompanharam na tarde deste domingo, 1º, no Cemitério Bosque da Paz, no bairro de Nova Brasília, o enterro do policial.

Sargento Soares, como estava sendo chamado desde a última quinta-feira, após ter concluído o curso de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (Cfap), foi morto com um tiro no peito pelo amigo de infância e soldado da PM Eduardo Nascimento da Mata, 36 anos, o Da Mata ou Dudinha.

Um suposto desentendimento entre eles teria motivado o crime. Informações apontam que eles brigaram porque Dudinha se recusou a pagar a conta do bar.

Entretanto, familiares e amigos não confirmam a versão. O crime foi na madrugada deste domingo, na Praça Manoel Clemente Ferreira, no Conjunto ACM, no bairro do Cabula.

Eduardo, que era amigo do sargento, fugiu logo após cometer o homicídio. Policiais do DHPP investigam o caso, mas ainda não têm pistas sobre o paradeiro de Eduardo.

Segunda vítima

O empresário e amigo dos militares Adilson Cardoso Cerqueira foi atingido no abdômen e nas costas ao tentar separar a briga. As vítimas foram levadas para o Hospital Roberto Santos.

De acordo com Adilson Soares, irmão do sargento, Dudinha e Soares passaram o dia todo juntos. "Ele almoçou na casa do meu irmão, depois foram para um aniversário e, quando retornaram, pararam na praça, onde estava havendo uma festa. Eles foram para conversar e beber com os vizinhos", afirma.

Assim como todas outras pessoas ouvidas pela equipe de reportagem de A TARDE, Adilson não compreende o que motivou a morte de Soares. "Até agora estou sem entender. Eles eram amigos, cresceram juntos", avalia.

