Sargento é morto por outro PM em Brotas

O sargento da reserva Paulo Roberto Rangel dos Reis, 56 anos, foi assassinado na noite desta sexta-feira, 16, na rua Teixeira Barros, em Brotas. De acordo com a esposa da vítima, ele foi morto pelo sargento Edgar Araújo Guimarães, que é lotado na Central de Telecomunicações da PM. Após o crime, o policial fugiu em uma moto.

O PM da reserva foi atingido com uma disparo de arma de fogo no abdômen. Ele chegou a ser socorrido por uma viatura da Apolo e foi levado para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas já chegou sem sinais vitais, de acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias (Stelecom).

