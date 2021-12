Sargento da PM é assassinado dentro de casa na Ribeira

O sargento da reserva da Polícia Militar Raimundo Aurino dos Santos, de 58 anos, foi assassinado nesta quinta-feira, 8. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias (Stelecom), dois homens não identificados invadiram a casa do policial, no bairro da Ribeira, e surpreenderam o sargento. Após o crime, eles fugiram.

O PM não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A mulher do policial estava dentro do sobrado, mas não presenciou o crime. Ela não foi ferida pelos bandidos.

Segundo informações da Stelecom, o sargento foi acusado de matar uma mulher no dia 24 de dezembro de 2013, na véspera de Natal. Ele teria esfaqueado Sandra Regina Teixeira. Raimundo chegou a ficar preso pelo crime.

