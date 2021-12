Sargento da Força Aérea é morto durante assalto a ônibus em Salvador

Um sargento da Força Aérea Brasileira (FAB) morreu depois de reagir a um assalto a ônibus na avenida Bonocô, em Salvador, na noite desta quarta-feira, 7. Ele retornava do jogo do Bahia, na Arena Fonte Nova, quando o crime ocorreu.

Segundo a FAB, Ricardo Cerqueira Dias, 43 anos, chegou a ser encaminhado ao Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama, mas não resistiu.

A vítima pegou o coletivo – que fazia a linha Lapa x Patamares – nas proximidades do Dique do Tororó quando foi surpreendido, na Bonocô, por dois homens que anunciaram o assalto. Ao reagir, ele foi baleado na região do queixo.

Os suspeitos fugiram por uma passarela que dá acesso à rua do Sossego, em Cosme de Farias. Após o crime, o coletivo foi encaminhado para a unidade do Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc) para passar por perícia.

O sargento integrava o efetivo do Grupamento de Apoio de Salvador (GAP-SAV), mas, no momento do crime, não estava em serviço.

adblock ativo