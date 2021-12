São Rafael não responde por segurança de estacionamento

A direção administrativa do Hospital São Rafael se pronunciou, na noite desta segunda-feira, 18, sobre o estupro sofrido por uma médica da unidade, no estacionamento que fica em frente ao estabelecimento, na avenida São Rafael, na noite da última sexta-feira, 15.

De acordo com o diretor Marcello Ceotto, o estacionamento funciona em terreno que pertence ao Hospital São Rafael alugado pela instituição ao Well Park, que administra o espaço. Segundo Ceotto, o hospital recebe apenas o valor correspondente ao aluguel do terreno. A unidade não soube informar sobre o sistema de segurança do local. "O Hospital São Rafael não administra o estacionamento. Essa informação deverá ser verificada com o próprio estabelecimento".

O Hospital informou que acompanha de perto o desenrolar das investigações. Segundo Ceotto, foi solicitando acesso ao boletim de ocorrência e a unidade colocou-se à disposição da polícia para quaisquer esclarecimentos necessários. "Também estamos em contato com a empresa Well Park, prestadora do serviço de estacionamento, no sentido de assegurar o bom andamento das investigações, como também na cobrança de medidas que venham a evitar que outros casos dessa natureza voltem a ocorrer".

A unidade afirmou ainda que presta assistência médica e psicológica à vítima, específicos para esse tipo de situação.

O caso

A médica foi abordada por volta das 19h, quando estava no estacionamento Well Parque, após ter deixado o hospital. O homem entrou no estacionamento trajando um jaleco branco e estava armado.

A Polícia Civil informa que o criminoso usou preservativo para não ser identificado por DNA. Após a ação, o assaltante fugiu e a médica foi socorrida pela polícia por volta das 22h.

Quem tiver informações sobre o caso pode entrar em contato com o Disque Denúncia. O telefone é 3235-0000. O sigilo será garantido.

