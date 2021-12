São Marcos: sem-tetos desocupam terreno próximo a condomínio

Acontece, na manhã desta sexta-feira, 19, a reintegração de posse de um terreno anexo ao condomínio ao Bosque Imperial, no bairro de São Marcos.

O espaço é ocupado por cerca de 350 famílias do grupo Movimento dos Sem-Teto (MSTS). Policiais militares acompanham o movimento, que seguia tranquilo.

Desde o início de fevereiro, o grupo se abrigou no local, onde foram construídos barracas e lonas foram montadas para abrigar as famílias.

A ocupação do grupo gerou uma série de protesto por partes de moradores do condomínio, que pediam a reintegração de posse imediata do terreno.

Justiça

No dia 12 deste mês, os integrantes do MSTS receberam um oficial de justiça, que informou sobre a reintegração de posse da área.

O grupo, no entanto, não assinou o documento e afirmou que iria permanecer no terreno. "Só vamos sair com a assinatura do Termo de Ajuste de Conduta (TAC), como aconteceu no terreno que ocupávamos antes de vir para cá", disse o representante do MSTS, Nivaldo Araújo.

"Respeitamos a reintegração e vamos sair. Toda lei tem que ser cumprida de forma pacifica", disse Ivo Carvalho, líder do Movimento Sem-Teto Democrático de Luta (MSTDL).

