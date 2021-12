São Marcos ganha nova Unidade de Saúde da Família nesta segunda-feira

A localidade de São Marcos, recebeu na manhã desta segunda-feira, 3, a nova Unidade se Saúde da Família (USF). O posto de atendimento fica na travessa Djalma Sanches, s/nº, próximo ao Hospital São Rafael em Salvador. A inauguração ocorreu ás 9h30.

O espaço vai contar com as duas novas profissionais do Mais Médicos que vão trabalhar na cidade. As médicas se inscreveram no último edital lançado pelo Ministério da Saúde, após o governo de Cuba anunciar a saída do programa de cooperação, a médica Kenia Garcia é uma das medicas que foi desligada do cargo no dia 20 de novembro.

Outro médico cubano, Yosvany Sol Ramos, continua atuando na USF de Canabrava por conta de decisão judicial que foi proferida em junho deste ano.

A nova Unidade contará com quatro equipes do Programa de Saúde da Família (PSF) além de outras quatros áreas bucal.

A USF possuí 12 consultórios, sendo quatro deles odontológicos. A unidade ainda vai oferecer serviços básicos, como atendimento para pessoas com diabetes, hipertensão arterial, planejamento familiar e pré-natal entre outros serviços. Além de serviços complementares de curativos, coletas e vacinação, marcação de consulta e dispersão de medicamentos. A USF terá capacidade para atender até 16 mil pessoas, sendo 650 por dia.

