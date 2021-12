São Jorge é celebrado com missa e procissão nesta segunda

Fiéis celebram o dia de São Jorge nesta segunda-feira, 23. O santo foi celebrado com uma alvorada e repique de sinos no início da manhã, às 6 horas, na Igreja São Pedro dos Clérigos, no Terreiro de Jesus (Pelourinho).

A programação ainda terá uma missa solene às 10 horas. Logo em seguida, os devotos seguem em procissão pelas ruas do Centro Histórico de Salvador.

