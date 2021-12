São João: ferry opera durante 24h e rodoviária oferece 1.6 mil horários extras

Para quem vai descansar e também curtir as festas juninas no interior da Bahia ou no Recôncavo Baiano, tem como opção realizar a travessia Salvador-Itaparica, pelo ferryboat, ou pegar um ônibus interestadual na Rodoviária de Salvador.

Quem optar pela travessia, o ferry estará em operação especial a partir desta quarta-feira, 21, e segue até a próxima terça, 27. O sistema operará em escala de 24h, entre as 4h desta quinta, 22, às 23h30 desta sexta, 23 - dias em que são esperados mais de 120 mil passageiros e mais de 22 mil veículos.

No serviço de hora marcada, foram disponibilizados 500 horários extras, totalizando 8.420 vagas. As passagens podem ser adquiridas no site e, mesmo que não tenha mais vagas, é importante ficar verificando, pois pode haver desistências.

Para a travessia, estarão operando as embarcações Zumbi dos Palmares, Agenor Gordilho, Anna Nery, Ivete Sangalo, Pinheiro, Juracy Magalhães Júnior e Maria Bethânia.

Rodoviária

Já para aqueles que pretendem pegar um ônibus interestadual, a Rodoviária de Salvador colocou à disposição 1.6 mil horários extras, além dos 540 regulares. A previsão é que até este sábado, 24, cerca de 170 mil pessoas deverão embarcar rumo ao interior baiano.

Os municípios de Amargosa, Cruz das Almas e Santo Antônio de Jesus, além de Senhor do Bonfim, Irecê e os litorais Norte e Sul, são as cidades e regiões que estão entre os destinos mais procurados neste período de São João.

Lanchas

Os que optarem por aproveitar o recesso de São João nas ilhas da Baía de Todos-os-Santos, têm como opção pegar uma lancha rápida no Terminal Marítimo de Salvador, no Comércio. A partir desta quinta, o terminal estará também em operação especial. Doze embarcações estarão realizando a travessia, com saídas de 15 em 15 minutos.

Os catamarãs, que seguem para Morro de São Paulo, operarão com horários marcados. O primeiro horário saindo de Salvador é às 8h30. Depois são os de 9h, 10h30, 13h e 14h30. Para quem vem de Morro para a capital, as embarcações saem às 9h, 11h30, 13h e 15h.

