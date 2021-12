São João diminui público da Fan Fest em Salvador

Com a cidade vazia por causa do feriado de São João, o público da Fan Fest de Salvador diminuiu nesta segunda-feira, 23, o que permitiu que os torcedores assistissem o jogo com tranquilidade.

A estimativa do Escritório Municipal para a Copa foi de 20 mil torcedores na Fan Fest, 10 mil a menos que na do jogo anterior do Brasil, contra o México - neste, o evento havia lotado e diversos torcedores nem conseguiram ver nenhum dos dois telões.

Sem jogo importante da Copa nesta semana em Salvador, o fluxo de turistas estrangeiros também diminuiu na Fan Fest, desta vez composta principalmente pelos brasileiros.

O próximo jogo em Salvador, na quarta, 25, é do Irã contra a Bósnia. A festa após o jogo, porém, desta vez será maior: além das atrações musicais da Fan Fest, no Farol da Barra, haverá também forró no Pelourinho, em comemoração ao São João.

