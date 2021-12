São João: cerca de 500 mil pessoas viajarão para o interior

Segundo estimativas da equipe da Secretaria do Turismo do Estado, cerca de 500 mil pessoas deixarão Salvador rumo a cidades do interior durante o período do São João.

Os números do órgão estatal convergem com dados de um estudo realizado pela empresa Potencial Pesquisas, segundo o qual 41,8% dos soteropolitanos revelaram que viajarão neste período.

O resultado representa o maior índice dos últimos quatro anos, sendo dez pontos percentuais a mais em relação ao ano passado, quando 31,8% dos entrevistados contaram que sairiam da capital durante o São João.

Para o sócio-diretor da Potencial, José Carlos Leite, o fato de o feriado do dia de São João ser em uma segunda-feira contribui para que mais pessoas desejem viajar.

"No ano passado, o feriado foi pequeno, pois o dia de São João foi no domingo. Além disso, muitas pessoas alegavam problemas financeiros", contextualizou Leite. As pesquisas de 2010 e 2011 apresentaram 38% e 39% de intenção de viagem respectivamente.

Para o secretário estadual do Turismo, Domingos Leonelli, este aumento de percentual de pessoas interessadas em passar o São João no interior não é surpresa. No entanto, Leonelli acredita que os festejos juninos na capital têm se fortalecido nos últimos anos.

"Procuramos trazer essa força cultural do interior para a capital. Isso deu resultado: em cinco anos, os desembarques nacionais cresceram 48% em Salvador em junho, que era o pior mês da baixa estação", disse o secretário.

Segundo Leonelli, durante o período junino as cidades do interior devem receber uma injeção de R$ 150 milhões.

Cidades

A pesquisa identificou 61 cidades como destinos. Entre elas, a que apresentou maior índice de citação foi Santo Antônio de Jesus (a 193 km de Salvador), com 12%. O município do Recôncavo superou Amargosa (a 235 da capital), que foi uma das mais citadas pelos entrevistados em 2012.

Para Leonelli, um dos fatores que contribuem para o aumento da procura por Santo Antônio de Jesus é o crescimento da rede hoteleira da cidade.

"Junto com Cruz das Almas, Santo Antônio e Amargosa sempre disputam anualmente, de maneira equilibrada, o maior número de turistas", afirmou o secretário.

Amargosa aparece como destino de 4,8% dos entrevistados e Cruz, de 8,4%. A prefeitura da cidade, por meio da assessoria de comunicação, argumentou que a procura de turistas pela cidade teria aumentado.

Todos os hotéis e pousadas da cidade estão lotados e o número de linhas de ônibus para a cidade aumentou 100% durante o período junino, segundo informações passadas por telefone.

adblock ativo