São Francisco do Conde já tem 210 famílias desabrigadas

São Francisco do Conde (a 80 km de Salvador) pode ser o 22º município baiano a decretar situação de emergência. As fortes chuvas que começaram a cair na madrugada de quarta-feira, 14, desabrigaram pelo menos 210 famílias, derrubaram cerca de 70 casas e inundaram ruas e avenidas. No Estado, sete decretos já foram homologados e oito se encontram em análise pela esfera nacional da Defesa Civil.

A administração pública de São Francisco do Conde acusa as intempéries. De acordo com o secretário de Governo, Marivaldo do Amaral, em menos de 24 horas choveu 100 milímetros no município onde, no máximo, chega-se historicamente a 60 milímetros no mesmo período. Já a população culpa o descaso político enquanto divide espaço em prédios públicos transformados em abrigos.

Até a meia-noite não houve vítimas em São Francisco do Conde. Seis escolas e 11 prédios onde funcionam órgãos públicos foram ocupados com desabrigados. Equipes da prefeitura percorrem as 23 localidades da região – entre distritos e povoados – onde moradores ainda correm risco.

No Ginásio de Esportes Baiacão, localizado no Centro da cidade, era intenso, na quarta, o movimento de caminhões e carros pequenos com os pertences dos desabrigados, retirados com ajuda de vizinhos.

O pesadelo teve início por volta das 10 horas da manhã de quarta, quando a água começou a invadir imóveis, derrubando muros e casas. No distrito de Paramirim, três casas quase ficaram submersas.

Santo Amaro - As fortes chuvas castigaram ainda, na noite de quarta, o município de Santo Amaro, no Recôncavo baiano. Em muitos pontos da cidade, as ruas ficaram completamente alagadas.

