São Caetano ganha Base Comunitária de Segurança

O bairro de São Caetano, em Salvador, recebe, nesta quarta-feira, 14, a 13ª Base Comunitária de Segurança do Estado da Bahia. A unidade vai funcionar com 60 policiais militares, quatro viaturas e quatro câmeras de videomonitoramento, reforçando o trabalho realizado pela 9ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) e pela 4ª Delegacia Territorial.

A unidade foi instalada na Rua Reitor Miguel Calmon, área considerada mais crítica da região - com cerca de 4 km quadrados de extensão - e atenderá cerca de 223 mil pessoas que vivem na localidade.

O principal objetivo, segundo a Secretaria da Segurança Pública, é reduzir os índices de criminalidade da região e trabalhar em conjunto com os policiais da 4ª Área Integrada de Segurança Pública (Aisp), composta pelos bairros de Fazenda Grande do Retiro, São Caetano, Pirajá, Marechal Rondon, Boa Vista de São Caetano, Capelinha, Bom Juá, Campinas de Pirajá e Retiro.

A inauguração terá a presença do governador Jaques Wagner, do secretário da Segurança Pública, Maurício Barbosa, do delegado-chefe da Polícia Civil, Helio Jorge, e do comandante-geral da PM, coronel Alfredo Castro.

