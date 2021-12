São Caetano e Calabetão ganham sirenes de emergência

Mais dois bairros de Salvador passam a contar com sirenes instaladas em áreas de risco, para alertar a população em caso de precipitação que possa causar deslizamento de terra. Os equipamentos estão sendo montados pela Defesa Civil de Salvador (Codesal), no Calabetão e em São Caetano.

Estes bairros agora se juntam a São Marcos, Baixa do Fiscal, Bom Juá, Marotinho e Alto da Terezinha, que já haviam sido incluídos no chamado Sistema de Alerta de Alarme, cujas sirenes vêm com pluviômetros para medir a quantidade de chuva.

Esta semana, a Codesal também está substituindo os equipamentos situados na rua Coronel Pedro Ferrão (Liberdade), na comunidade Baixa de Santa Rita (São Marcos) e na localidade de Mamede (Plataforma).

De acordo com informações da assessoria de comunicação do órgão municipal, "a substituição faz parte das inovações implementadas por meio da Nova Codesal, que dispôs de estrutura e sistemas mais modernos".

Alcance maior

Ainda segundo a Codesal, as novas sirenes possuem alcance maior, "além de contar com a expansão da rede de comunicação, proporcionando o uso de toques diversificados para cada circunstância": chuva intensa, alertas de atenção, evacuação e desmobilização.

Ao menor sinal de risco, conforme a nota, os agentes comunitários e lideranças locais capacitados pela Defesa Civil são avisados, por mensagens de texto enviadas ao celular. Já as sirenes são acionadas pelo Centro de Operações da Codesal.

Morador da localidade de São Domingos, onde quatro vítimas morreram em um deslizamento de terra em 2015, o carpinteiro Hilton Cardim, 46, é um dos que passaram por capacitação promovida pelo órgão.

Residente no local há 32 anos, ele conta que foi instruído com procedimentos de primeiros socorros, bombeiro civil e rapel: "Após a tragédia, ainda não foi feita contenção de encosta aqui. Então, o que nos resta é correr para salvar vidas".

Mais capacitação

Na comunidade de Novo Horizonte, em Nova Sussuarana, 27 moradores receberam, ontem, certificado de capacitação de mais um Núcleo de Proteção e Defesa Civil. O atestado faz parte das ações do setor de Gestão de Núcleos Comunitários e Voluntariados da Codesal.

Durante cerca de 15 dias, moradores assistiram palestras sobre a Codesal e todo o Sistema de Proteção e Defesa Civil. "Houve aulas teóricas e práticas dos bombeiros e percepção de riscos, com a Codesal", explicou a assistente social Juçara Pereira.

Ainda foram ensinados métodos de reanimação e ações em caso de acidentes. Meta é treinar, sobretudo, quem mora em área de risco.

adblock ativo