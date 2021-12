Santuário de Santa Dulce dos Pobres terá programação especial em agosto

Durante este mês de agosto, Santa Dulce dos Pobres, a primeira santa nascida no Brasil, vai receber homenagens especiais. As celebrações festivas foram iniciadas no último domingo, no Santuário dedicado ao Anjo Bom do Brasil, com a trezena “Vinde, benditos de meu Pai”.

Em entrevista ao Isso é Bahia, da rádio A TARDE FM (103.9), o reitor do santuário de Santa Dulce dos Pobres, Frei Giovanni Messias, falou sobre a expectativa desse retorno de atividades presenciais após a canonização da santa.

"Muita gente tem esse estigma de dizer que agosto é o mês do desgosto, mas aqui na Bahia é o mês do amor. O mês de Santa Dulce e por isso a gente para para celebrar esse mês com alegria e devoção, de forma presencial e online. Queremos contar com a participação de todos os devotos e peregrinos nessa celebração da filha mais ilustre desta nossa terra", disse.

Transmissões online diárias com missas solene, trezenas e romarias serão transmitidas no canal do santuário na internet. No dia oito de agosto, um drive-thru será montado no estacionamento do santuário, localizado no bairro do Bonfim, das 10h às 16h, para que os motoristas e seus passageiros possam receber a bênção dos frades capuchinhos. E no próximo dia 13 de agosto, data dedicada a Santa Dulce, uma missa será celebrada pelo Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, cardeal Dom Sergio da Rocha, às 8h30 no santuário.

"Estamos preparando o santuário para receber os fiéis nesse tempo difícil. Muitos deles tem vindo aqui agradecer e fazer pedidos e o santuário é esse farol de esperança onde as pessoas podem encontrar palavras de conforto, testemunho, fé e coragem nesse tempo de aflição. Teremos várias missas ao longo do dia para que as pessoas não se concentrem em um único horário pois temos a consciência de que cuidar da vida é um gesto de amar e servir assim como fez Santa Dulce dos Pobres", pontou Giovanni.

A programação completa pode ser encontrada no canal do santuário na internet.

Redação Santuário de Santa Dulce dos Pobres terá programação especial em agosto

adblock ativo