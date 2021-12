Santuário de Bom Jesus da Lapa ganha iluminação cênica

Foi inaugurado nesta terça-feira, 26, pelo governador Rui Costa, o Santuário do Bom Jesus, no município de Bom Jesus da Lapa (a 796 quilômetros de Salvador), na Bahia. O santuario ganhou uma nova iluminação cênica.

O santuraio é o terceiro maior centro de peregrinação do país. Nele foram instalados 150 projetores de alta potência, que proporciona maior luminosidade com baixo consumo de energia.

No mês de agosto, a romaria do Bom Jesus atrai milhares de fiéis todos os anos. O grande diferencial entre Bom Jesus da Lapa e as outras cidades da região é o morro e suas grutas que lhe conferem um clima místico e diferenciado e o estado permanente de romarias.

