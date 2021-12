Santo Antônio é celebrado hoje em mais de 70 comunidades

Devotos de paróquias de Salvador e região metropolitana comemoram nesta terça-feira, 13, o dia de Santo Antônio. Para homenagear o “pai dos pobres”, serão realizadas procissões e missas festivas em mais de 70 comunidades da capital baiana. As comemorações encerram as tradicionais trezenas católicas, que tiveram início no primeiro dia de junho.

Na igreja dedicada ao santo, no bairro do Santo Antônio Além do Carmo (Centro Histórico), ocorreu uma alvorada às 6h e missas às 7h. Terão ainda celebrações às 9h30, às 11h (com oração por cura e libertação) e 16h. A partir das 17h30, os católicos sairão em procissão, seguindo pelas principais ruas do bairro, até o Barbalho, e retornando para a matriz.

Às 19h, o bispo auxiliar da Arquidiocese de Salvador, dom Estevam dos Santos Silva Filho, presidirá a missa campal, no mesmo local, para encerrar os festejos, que teve como tema, este ano, “Santo Antônio: missão e misericórdia”.

Além das comemorações na igreja do Carmo, serão realizadas ainda missas festivas nas paróquias da Fazenda Coutos, Santo Antônio da Barra (Ladeira da Barra), Cosme de Farias, Portão e no Santuário da Bem-

-Aventurada Dulce dos Pobres (Cidade Baixa).

Mesmo após o fim da trezena, o santo ainda será lembrado na capital. No dia 18, o Oratório de Santo Antônio, projeto idealizado pelo maestro Keiler Rego, vai se apresentar, pelo projeto Pelourinho Dia e Noite, com canções em louvor ao santo português. O repertório do grupo se baseia nos cânticos da trezena e celebra a memória da tradição popular.

Milagreiro

O pároco do Santo Antônio Além do Carmo, frei Ronaldo Marques, destaca que o envolvimento dos soteropolitanos com o santo vai muito além da fama de ser casamenteiro. “Quando conversamos com os devotos e descobrimos que ele também é o santo dos milagres, como saúde e conquistas como casa ou carro. Nesse tempo de crise, os fiéis estão confiantes na conquista do emprego para eles e também para os familiares”, diz o religioso.

Ele ressalta ainda que o final da trezena refere-se ao dia de morte do santo, que foi em 13 de junho. “Os devotos têm um apego enorme e alguns rezam até em casa antes de ir assistir às missas”, completa.

*Sob orientação do editor-coordenador Luiz Lasserre

adblock ativo