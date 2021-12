Santa Luzia: Fiéis festejam dia da "protetora dos olhos"

Conhecida pelos católicos como "protetora dos olhos", Santa Luzia - no sincretismo religioso denominada Oxum Apará (uma mistura de Iansã com Oxum) -, recebe homenagens dos fiéis desde o início da manhã desta quinta-feira, 13. Os festejos ao dia da santa foram iniciados, por volta das 5 horas, com queima de fogos.

Ao longo do dia, a Irmandade da Igreja Nossa Senhora do Pilar, templo que abriga uma estátua da Santa Luzia desde o século XVIII, espera receber centenas de fiéis que devem lavar os olhos na fonte do templo, localizado na região do Comércio, e que é considerada milagrosa pelos católicos.

Ao longo do dia serão realizadas missas no local. A partir das 16h30, uma procissão deve percorrer as ruas do Comércio em direção à Basílica da Conceição da Praia. O dia 13 de dezembro foi escolhido como data da festa por ser o dia da morte da santa.

