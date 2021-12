Santa Casa da Bahia promove curso para pessoas com deficiência

A Santa Casa da Bahia está disponibilizando 18 vagas para a capacitação profissional de pessoas com deficiência. As inscrições para o XI Curso permanecem abertas até o dia 25 de outubro.

O objetivo do curso é qualificar as pessoas com deficiência para atuação no mercado de trabalho. Após o término da capacitação, alguns participantes poderão ser contratados pela própria instituição.

Durante o curso, que ocorre entre 5 a 29 de novembro, os alunos terão aulas de informática, noções iniciais sobre processos seletivos e segurança do trabalho, módulo comportamental e comunicação empresarial. As aulas acontecerão das 14 as 17h, em salas de treinamento do Hospital Santa Izabel.

Os interessados devem apresentar RG, CPF, comprovante de residência, currículo e laudo atualizado atestando a deficiência ao Núcleo de Relacionamento com o Colaborador da Santa Casa, localizado no Hospital Santa Izabel, em Nazaré.

