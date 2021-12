Santa Casa da Bahia negocia ampliação de repasses

Representantes da Santa Casa de Misericórdia da Bahia (SCMBA) participam de audiência, nesta terça-feira, 12, no Ministério de Saúde, para solicitar aumento do repasse de recursos do governo federal. A entidade está no limite do endividamento para manter o serviço do Sistema Único de Saúde no Hospital Santa Izabel.

Caso não haja alteração do valor de R$ 5,5 milhões, a entidade analisa a redução da oferta. O assunto será abordado a partir de outubro durante a negociação de renovação do convênio. "Estamos levantando os gastos e necessidades para dimensionar a redução se o valor não for ampliado", disse o provedor. A unidade atende 2 mil pacientes por dia.

"Sessenta por cento do atendimento é pelo SUS. Disponibilizamos 225 leitos de enfermaria e 20 de UTI. É a maior oferta no estado. Recebemos R$ 5,5 milhões da prefeitura e o déficit mensal chega a R$ 3,5 milhões. O repasse é o mesmo há quatro anos", disse o provedor da Santa Casa, Roberto Sá Menezes, no cargo há 7 meses e membro desde 2002.

Com 39 especialidades, O Hospital Santa Izabel dispõe de 525 leitos (85 de UTI) de alta complexidade, 13 salas de cirurgia e realiza 160 mil atendimentos ambulatoriais e 15 mil cirurgias por ano.

Os recursos federais são repassados à Santa Casa pela Secretaria Municipal de Saúde de Salvador. O secretário municipal da Saúde, José Antônio Rodrigues Alves, reconhece o problema. "O SUS não altera a tabela de valores há 10 anos. Também aportamos recursos próprios. Em 2013, recebemos R$ 226 milhões e gastamos R$ 271 milhões. Vamos discutir a necessidade de um aporte maior e ampliar a oferta de serviços que é subfinanciada", disse.

O provedor informou que, com R$ 12 milhões, seria possível atender à população com dignidade. "Tendo que completar a quantia para quitar as dívidas, os investimentos e a oferta de novos serviços são adiados", explicou.

A unidade atende ainda por consulta particular e planos de saúde. Em situação regular, a SCMBA, em parceria com o município, administra multicentros de saúde do Vale das Pedrinhas e de Amaralina.

Segundo o provedor, há desequilíbrio financeiro também no contrato entre a entidade e a Secretaria de Saúde do Estado (Sesab) na gestão da Maternidade José Maria de Magalhães Netto, no bairro do Pau Miúdo.

"Gastamos R$ 7,5 milhões e o repasse é de R$ 6,3 milhões. A unidade foi criada para realizar 800 partos mensais de gestantes de alto risco e recém-nascidos patológicos ou prematuros, mas acabamos realizando mil por mês, por conta do déficit de outras unidades", disse. Procurada desde a última quarta-feira, por meio da assessoria de imprensa, a Sesab não retornou o contato até o fechamento desta edição.

Histórico

Criada no ano de fundação de Salvador (1549), a SCMBA - primeira filantrópica da Bahia e segunda do Brasil - atua nas áreas de educação, social, cultural e saúde.

"Quando cheguei, era uma enfermeira para o hospital inteiro à noite. Hoje, vejo a evolução da entidade", disse a coordenadora de enfermagem do controle de infecção hospitalar do Santa Izabel, Maria da Graças Gonçalves, 57, há 30 na SCMBA.

