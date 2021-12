Santa Bárbara tem dia de festa neste domingo

A Festa de Santa Bárbara, patrimônio imaterial da Bahia, tem dia extenso de programação. As festividades começam neste domingo, 4, às 5h, com queima de fogos, seguida de missa campal na Igreja da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos e procissão que levará a imagem da santa ao Quartel da Barroquinha, onde outra missa será realizada às 10h.

As comemorações seguem com o caruru servido pelo Corpo de Bombeiros aos devotos. A festa também conta com shows no Pelourinho, movimentando todo o Centro Histórico.

Entre as atrações estão o grupo Vou com Fé: Samba de Oyá e os ensaios dos blocos Samba Fogueirão e Jaké, na praça Quincas Berro D’Água. Também marcam presença Samba do Pretinho, grupo Movimento e Samba de Verdade, na praça Pedro Archanjo.

