Santa Bárbara abre ciclo de festas populares nesta quarta

A tradicional festa religiosa em homenagem ao dia da santa católica Bárbara, a Iansã do candomblé ketu, ou Bamburucema do angola, abre nesta quarta-feira, 4, o calendário de festas populares de Salvador.

A celebração, reconhecida como Patrimônio Imaterial da Bahia, começa com alvoradas na manhã desta quarta. A programação terá o auge, às 8h, com a missa campal presidida pelo capelão da Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, padre Lázaro Silva Muniz, no largo do Pelourinho.

Por volta das 10 horas, tem início a procissão, que segue pela rua Alfredo de Britto, Terreiro de Jesus, Catedral Basílica, praça da Sé, rua da Misericórdia, ladeira da Praça, Corpo de Bombeiros, na praça dos Veteranos, Mercado de Santa Bárbara e retorna para a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos.

Nas ruas, a festa segue com shows de samba promovidos pelo Centro de Culturas Populares e Identitárias, entidade ligada à Secretaria Estadual de Cultura.

Serão 16 atrações, distribuídas nos largos Tereza Batista, Quincas Berro d'Água e Pedro Archanjo (a partir das 14h30), no largo do Pelourinho (a partir das 13h30) e no Terreiro de Jesus (a partir das 15h). Todas com acesso gratuito.

Preparativos

Nesta terça, 3, véspera da comemoração, o dia foi de trabalho. Integrante da Irmandade dos Homens Pretos e na coordenação da festa desde 1998, Cosma Miranda acompanha todos os detalhes.

"São cerca de 30 pessoas que ficam responsáveis por tudo isso. Só saímos daqui hoje (terça-feira) quando tudo estiver pronto. Amanhã (quarta-feira), chegamos às 5h30 para arrumar o altar da missa campal e fazer a alvorada", contou Cosma Miranda.

No templo que abriga a imagem da santa, o andor foi o primeiro a ser decorado com rosas, palmas e egípcias por Joaquim Assis, 50 anos, responsável pela ornamentação há 32 anos.

"Neste ano, minha inspiração foi a hóstia com ela no meio cercada pelas rosas", disse enquanto colocava, manualmente, cerca de cinco mil flores ao redor da imagem.

Joaquim ainda decorou mais seis andores, que levam as imagens de São Lázaro, São Cosme e São Damião, São Jorge, São Sebastião, São Miguel e São Gerônimo.

No Mercado de Santa Bárbara, o dia foi para preparar a capela que abriga uma imagem da santa decorada com flores. "Neste ano, não tivemos dinheiro para oferecer o tradicional caruru, mas os devotos podem visitar a capela e cair no samba de roda depois da procissão", disse a presidente da Associação Comercial do Mercado, Isabel Moura.

Pela 27ª vez, a baiana de acarajé Maria de Lourdes Miranda, 60 anos, cumpre promessa que era para ser paga em um ano. O caruru é feito com sete mil quiabos, na principal praça do Imbuí.

"Era para ser um ano só, mas não paro mais. Enquanto Deus e os orixás permitirem, farei o caruru", disse a filha de Oxum e Iansã sobre o caruru que começa a ser distribuído no final da tarde.

Trânsito

A Transalvador vai interditar o tráfego de veículos, das 7h às 16h, na Ladeira da Praça, no trecho entre a rua José Gonçalves e a avenida José Joaquim Seabra.

Os veículos com destino à J. J. Seabra terão como opção a rua Miguel Calmon, praça Riachuelo, avenida Jequitaia, túnel Américo Simas e avenida Presidente Castelo Branco. Os moradores terão acesso mediante apresentação de comprovante de residência.

