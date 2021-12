Sancionada lei para venda de terrenos públicos em Salvador

A lei que autoriza a Prefeitura de Salvador a desafetar, ou vender, 29 terrenos públicos foi sancionada nesta sexta-feira, 14, pelo prefeito ACM Neto. O projeto tinha sido aprovado na quarta-feira, 12, pela Câmara Municipal, depois de uma sessão apertada.

Em nota da Secretaria de Comunicação (Secom) da Prefeitura, é explicado que a ideia do projeto é investir o valor recebido com as vendas das áreas em setores considerados prioritários, como saúde e educação em regiões periféricas da cidade, além de obras de infraestrutura.

Porém, esse objetivo é questionado pela oposição. Durante a sessão na quarta-feira, deputados contrários a decisão fizeram duras críticas à lei, que, originalmente previa a venda também de áreas verdes.

Graças a pressão da bancada de oposição e a críticas públicas feitas pelos promotores de Patrimônio Público e Meio Ambiente do Ministério Público do Estado (MP-BA), esses terrenos foram retirados da proposta de venda, com a prefeitura sendo obrigada a assinar um termo de ajustamento de conduta (TAC) para a venda dos imóveis ser acompanhada pelo MP.

Eles também solicitaram um mandato de segurança para pedir a suspensão da votação e o retorno do projeto para o Executivo, mas, depois da venda das áreas verdes ter sido descartada, a desembargadora Ilona Márcia Reis rejeitou o pedido.

Segunda fase

Com a sanção, dá-se início então a segunda fase do projeto que começou em 2014, com a proposta de venda de 59 terrenos públicos, dos quais, 14 foram vendidos até o mês de maio deste ano, arrecadando, segundo dados da prefeitura, R$ 82 milhões. Desse total, informa a nota da Secom, R$ 40 milhões foram gastos com obras de construção do Hospital Municipal de Salvador, em Boca da Mata, que tem data para ser entregue no primeiro semestre de 2018.

"A Prefeitura entende que a venda desses terrenos beneficia a população que mais precisa. Estamos aplicando os recursos das vendas dos terrenos, exclusivamente em melhorias para a cidade, como na construção do Hospital Municipal. Os recursos também podem ser destinados à novas unidades de ensino, de saúde e de obras em geral. Esta foi uma vitória não da Prefeitura, mas da cidade, com o apoio daqueles vereadores que de fato têm compromisso com Salvador", afirma o prefeito ACM Neto, em nota enviada à imprensa.

Lista de terrenos a serem desafetados com a nova lei

1 - ITAPUÃ - AV. DORIVAL CAYMMI - 290 m2

2 - IMBUÍ - VILA DO IMBUÍ - 8.350 m2

3 - BOCA DO RIO - RUA SIMÕES FILHO - 1.142 m2

4 - PIATÃ - PRAÇA DOS PÁSSAROS - 1.545 m2

5- PIATÃ - COLINA DAS AMETISTAS - 4.982 m2

6 - ITAIGARA- RUA ANÍSIO TEIXEIRA - 8.293 m2

7 - ITAIGARA - RUA PROF.ª ZAHIDÉ MACHADO NETO - 1.882m2

8 - PITUBA - RUA MANOEL ANDRADE - 10.096m2

9 - PIATÃ AV. TAMBURUGY - 9.006m2

10 - BOCA DO RIO - AV. OCTÁVIO MANGABEIRA - 580m2

11 - PIATÃ - RUA DA GRATIDÃO - 10.412m2

12 - PIATÃ - RUA DA GRATIDÃO – 3.833m2

13 - PIATÃ - RUA DA GRATIDÃO - 6.065m2

14 - PIATÃ - RUA DA GRATIDÃO -6.921m2

15 - PIATÃ - RUA DA GRATIDÃO -2361 m2

16 - PIATÃ - AV. ORLANDO GOMES - 2.145m2

17 - NOVA SUSSUARANA - RUA CEARÁ - 914m2

18 - CANELA - RUA MARECHAL FLORIANO - 326 m2

19 - CANELA AV. REITOR MIGUEL CALMON - 314 m2

20 - ITAIGARA - RUA EDITH MENDES DA GAMA E ABREU 5206

21 - STELLA MARIS- ALAMEDA SOL – 5.103 M2

22 – STELLA MARIS- ALAMEDA STELLA SOL – 2.497 M 2

23 – BARRA – RUA CANDIDO PORTINARE – 160 M2

24-LAPINHA – LARGO DA LAPINHA – 607M2

25 – JARDIM ARMAÇÃO – RUA ELESBÃO DO CARMO – 2.245 M2

26 JARDIM ARMAÇÃO –RUA ELESBÃO DO CARMO – 1.864 M2

27 – CAMINHO DAS ÁRVORES – RUA DA ALFAZEMA – 3.,604 M2

28 – PIATÃ – RUA RIO TROBOGI – 8.332M2

29 – LAPA – AV JOANA ANGELICA – 6.034 M2

