Samu treina funcionários da estação Nova Lapa para prestar atendimento

Uma ação promovida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), por meio do projeto Viva Coração, levou uma aula preparatória para funcionários da Nova Lapa, nesta segunda-feira, 27. O objetivo é prepará-los para melhor atender a população em casos de socorro imediato, principalmente na estação, com grande circulação de pessoas.

A taxa de mortalidade na capital por doenças do aparelho circulatório (DAC) em 2014, segundo levantamento do Datasus, foi de 9,7 a cada 10 mil habitantes. O número está abaixo da taxa nacional que é de 11,7 no mesmo ano. Salvador registrou 2.828 óbitos e o Brasil, 237.588.

Instrutores do Núcleo de Educação Permanente (NEP) do Samu destacaram a importância da reanimação imediata para salvar vidas. Em situação de parada cardiorrespiratória, a chance de sobrevivência cai para menos 10% se não houver uma intervenção imediata.

Atendimento

“É preciso que receba o atendimento, ainda que sejam apenas as compressões e a ajuda do desfibrilador. Não adianta contar apenas com a ajuda do serviço pré-hospitalar, é preciso que tenhamos cada vez mais pessoas que saibam identificar uma parada, para aumentar a chance de reanimar o paciente”, disse o instrutor Márcio Coelho.

Quem já passou pelo treinamento antes aproveitou a oportunidade para atualizar o aprendizado. Como o supervisor Rui Santana, 57: “Aqui é um local onde circulam muitas pessoas, que estão sujeitas a qualquer momento a se envolver com um acidente ou passar mal, e esse treinamento nos mantém aptos a saber o que fazer nesses momentos. Houve situações aqui, em que nós fomos os primeiros a socorrer as vítimas, é muito válido”.

Agente

O agente de operações Tiago Oliveira, 25, participou pela primeira vez do treinamento. Empolgado, ele se diz determinado a conhecer as técnicas.

“É uma utilidade até para o nosso cotidiano, se um parente passar por uma situação em que precise de um socorro imediato, saberei como lidar”, diz Oliveira.

*Estagiário sob a supervisão do editor-coordenador Luiz Lasserre

