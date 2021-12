Samu ganha dez ambulâncias para pacientes especiais

Dez ambulâncias avançadas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), com capacidade para transportar pacientes com necessidades de maior complexidade, foram entregues, pelo estado, em cerimônia com a presença do governador Rui Costa, nesta quarta-feira, 16, no pátio da Secretaria da Saúde (Sesab), para as prefeituras de dez municípios baianos.

Os novos equipamentos, com capacidade para realizar cobertura regional, irão para Eunápolis, Guanambi, Ilhéus, Itabuna, Paulo Afonso, Santo Antônio de Jesus, Senhor do Bonfim, Vitória da Conquista, Lauro de Freitas e Itapetinga.

A capacidade de atendimento das ambulâncias permitirá cobertura em um número maior de cidades, conforme seja a solicitação. Cada ambulância contará com um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem e um condutor socorrista.

O governador Rui Costa informou que, atualmente, 269 municípios são atendidos pelo Samu na Bahia. "Nós temos uma cobertura de 80% da população e vamos ampliar essa oferta de serviço. Nossa ideia é que os consórcios municipais de saúde também possam fazer a gestão do Samu regional e com isso nós vamos aumentar a capilaridade e a eficiência do serviço, ao mesmo tempo em que reduzimos o custo de operação", disse Costa.

Investimento

Com o investimento de aproximadamente R$ 1,5 milhão, os veículos substituem as ambulâncias que já ultrapassaram o prazo de três anos de uso ou com quilometragem mínima de 300 mil quilômetros.

Segundo o governador, outras 300 ambulâncias, que não são do Samu, estão sendo compradas e serão entregues aos municípios para melhorar o atendimento às pessoas. "Nós queremos, em breve, que essas ambulâncias tenham utilização regional, acabando com o fluxo de passageiros para Salvador, uma vez que os pacientes serão atendidos nas próprias regiões".

Para o secretário da Saúde de Ilhéus, José Antônio Ocké, que recebeu o equipamento, o Samu "é imprescindível" para qualquer comunidade. "O serviço de Ilhéus, que tem 180 mil habitantes, é regional, atendendo a diversos municípios, desde Valença. Então, será uma grande população assistida e nós temos certeza de que a demanda vai ser atendida".

