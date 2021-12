Samu e Prefeitura não entram em acordo e greve é mantida

O impasse entre os médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Secretaria Municipal da Saúde de Salvador continua. A categoria não aceitou nesta segunda-feira, 13, a nova proposta e mantém a greve por tempo indeterminado. A decisão de parar as atividades, que tem início nesta terça, 14, havia sido tomada na última quarta, 8. Apenas 30% do efetivo do serviço vai trabalhar.



Segundo nota da prefeitura, outra reivindicação da categoria, sobre melhores condições de trabalho, já está sendo atendida com a reforma da Central de Regulação do Samu (em andamento) e das bases descentralizadas que passarão por adequações físicas.

Os médicos propuseram ao governo a implantação da isonomia salarial entre todos os vínculos médicos, estatutários, CLT, Pessoa Jurídica, REDA e TAC. Com os estatutários tendo sua atual gratificação de 50% majorada para 200% sobre o vencimento básico.

A categoria também reivindica solução para as precárias condições de trabalho, salários defasados e a insuficiência do número de profissionais no atendimento à população.

