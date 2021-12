Samu capacita população sobre primeiros socorros

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realiza, nesta segunda-feira, 27, uma ação voltada à capacitação de leigos para primeiros socorros às vítimas de parada cardiorespiratória. O ato faz parte do Projeto Viva Coração.

A ação ocorrerá na Estação da Nova Lapa, das 8h30 às 12h. O local foi escolhido por ter grande circulação de pessoas.

“Salvador é uma cidade com bastante relevo e trânsito congestionado o que muitas vezes aumenta a relação entre o tempo da chamada e a resposta do Samu 192. O paciente tem uma sobrevida reduzida de 7 a 10 % a cada minuto sem atendimento, por isso a necessidade deste preparo da população”, explica a enfermeira Nadja Magali Gonçalves, coordenadora do Núcleo de Educação Permanente (NEP) do Samu Metropolitano de Salvador.

