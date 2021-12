Salvamar retoma buscas por estudante desaparecido em praia

Foram retomadas nesta segunda-feira, 22, as buscas pelo estudante Jonathan Queiroz, de 17 anos, que desapareceu na Praia do Flamengo neste domingo, 21. De acordo com o coordenador do Salvamar, João Luis Morais, os salva-vidas estão no mar procurando pelo jovem com motos aquáticas.

O coordenador, no entanto, diz que o "mar está agitado, chovendo e ventando muito", o que dificulta as buscas. Testemunhas reclamaram da ausência de salva-vidas no local no momento do afogamento, o que é contestado pela Salvamar.

