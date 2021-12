Salvamar recebe novos equipamentos de trabalho

A Coordenadoria de Salvamento Marítimo (Salvamar) começou a receber novos equipamentos para o serviço de orientação e salvamento que o órgão presta na orla marítima de Salvador. Dentre os itens recém- -chegados estão trajes de mergulho, respiradores, máscaras, capacetes e acessórios para garantir o deslocamento dos profissionais durante o trabalho.

Segundo informações divulgadas pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), à qual o Salvamar é vinculado, está em processo pré-licitatório a requalificação de uma piscina de treinamento na sede do órgão, em Patamares, visando dar maior qualidade à preparação dos salva-vidas. A piscina possui dimensão semiolímpica (25 metros) e tem cerca de 1,5 metro de profundidade.

Ainda segundo a Semop, a Salvamar já recebeu um motor de popa (25 HP), 12 pranchões de longboard, dez trajes de neoprene, dez cintas com itens para auxiliar em resgates, dez coletes salva- -vidas, dez capacetes, dez respiradores e dez máscaras de mergulho. Para a próxima semana, são esperadas ainda 30 máscaras de bolso, para respiração artificial (boca a boca), 100 nadadeiras, mais 12 pranchões e 30 salsichões (acessórios para boiar).

Equipe

Atualmente, a Salvamar conta com 253 funcionários, entre os setores administrativo e operacional. No total, são 200 salva-vidas atuando em 35 postos espalhados nos 28 quilômetros da orla marítima de Salvador - do Jardim de Alah até Ipitanga, na divisa com Lauro de Freitas. O grupamento conta, ainda, com quatro postos móveis percorrendo toda a região diariamente, além de servir de apoio para eventos do município.

De acordo com o chefe do setor de Salvamento, Ricardo Henrique, com a proximidade do verão e o consequente aumento do número de pessoas nas praias, quanto mais equipados estiverem os agentes do órgão, maior será a possibilidade de garantir o bem-estar e a segurança dos frequentadores da orla. "É de extrema importância porque são itens que sofrem desgaste e precisam sempre estar em ótimo estado", disse Ricardo.

