Salvamar orienta cuidados com as crianças nas praias de Salvador

A Coordenadoria de Salvamento Marítimo de Salvador (Salvamar) vem alertando a população sobre os cuidados necessários nas praias, tanto dentro quanto fora da água, inclusive entre as crianças.

De acordo com informações da Secretaria de Comunicação (Secom), com a pandemia, os cuidados envolvem medidas para evitar afogamentos até o respeito aos protocolos sanitários, com o uso de máscaras na areia, distanciamento social de 1,5 m e não promover aglomerações.

São 30 postos de salva-vidas em toda a orla marítima da capital baiana para intensificar as orientações e cuidados.

“Devemos manter toda atenção nas crianças de todas as idades, especialmente quando forem menores de cinco anos. Para dar garantia e evitar o mínimo possível de risco, é necessário que o adulto segure as mãos ou esteja ao lado do menor”, afirmou o coordenador da Salvamar, Yuri Carlton.

Evitar a profundidade e manter o contato visual também é fundamental com a criança. A Salvamar alerta que principalmente quando os pequenos estiverem na beira da praia, pois a corrente marítima pode distanciá-los.

As praias de Salvador foram reabertas na última segunda-feira, 21, sob algumas restrições para evitar aglomerações.

