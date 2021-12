Salvamar faz alerta para turistas em Salvador

A Coordenadoria de Salvamento Marítimo de Salvador (Salvamar) emitiu alerta a turistas que circulam pela cidade na Copa para que evitem banhos de mar noturnos. No primeiro dia de jogo na Fonte Nova (13/6), a Salvamar registrou 65 ocorrências. Na partida de segunda-feira, os casos caíram para 11 - quatro medidas de prevenção (pessoas são orientadas a trocar o local do banho) e sete pré-afogamentos, entre as praias de Aleluia e Porto da Barra.

