Salvamar faz alerta aos frequentadores das praias

As chuvas e a mudança climática nesta época do ano aumentam o risco de afogamentos nas praias de Salvador. Por isso, a Coordenadoria de Salvamento Marítimo (Salvamar), órgão da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), alerta sobre os riscos que a transição do outono para o inverno e a inconstância do tempo trazem aos frequentadores das praias.

O coordenador do Salvamar, João Luiz, explica que, nesta época, as correntes são mais fortes e, por isso, as praias estão sinalizadas com bandeiras vermelhas.



A Salvamar conta com uma estrutura pronta para atender a casos de afogamento, com moto aquática (jet ski), pranchas, salsichões, nadadeiras e botes.

Os salva-vidas atuam do Jardim de Alah até a divisa com Lauro de Freitas - são 38 postos fixos e 4 postos volantes, com dois homens em cada local. Mesmo assim, o órgão não recomenda o banho de mar - além do risco de afogamento, há incidência de casos de leptospirose, hepatite e doenças de pele.



Recomendações



Se for à praia, procure as que têm salva-vidas, como Placaford e Rua K, em Itapuã. As de Jardim de Alah, Piatã, do Sesc, Flamengo e Farol de Itapuã são as mais perigosas. Equipes volantes fazem monitoramento nesses locais. Em caso de afogamento, os salva-vidas podem ser acionados pelo 156.

