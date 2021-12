Salvamar alerta turistas para risco de afogamento

A Coordenadoria de Salvamento Marítimo de Salvador (Salvamar) emitiu um alerta orientando os turistas que circulam pela capital baiana para ter muita atenção durante os banhos de mar na orla da cidade.



De acordo com o órgão, com o aumento do fluxo nas praias durante a Copa do Mundo, o risco de afogamentos também tem crescido.



Desde o começo dos jogos em Salvador até anteontem, a Salvamar já registrou nove ocorrências de afogamento e realizou 139 orientações a banhistas em situação de risco - no trecho que vai do Jardim de Alah à praia de Aleluia (divisa de Salvador com Lauro de Freitas).



De olho na elevação do risco durante o Mundial, a Salvamar montou dois novos postos na cidade: um na Barra, onde acontece a Fifa Fan Fest; e outro no Dique do Tororó, próximo à Arena Fonte Nova. Nas duas unidades temporárias, foram 17 ocorrências de afogamento e 72 orientações desde o início do evento esportivo.



No total, o órgão tem trabalhado com 130 prepostos por dia.



Segundo o gerente de operações da Salvamar, Rui Araújo, a praia do Farol de Itapuã é a mais perigosa para os banhistas. Na mesma lista, ainda constam as do Jardim de Alah, Jaguaribe, Piatã, Stella Maris, Praia do Flamengo e Aleluia.



Conforme o salva-vidas Fábio Sarraf, na função há 22 anos, a principal elevação das estatísticas tem ocorrido no número de orientações a banhistas em situação de risco - e não na quantidade de afogamentos.



De acordo com Sarraf, a principal causa para os acidentes é a embriaguez. Fora a bebedeira, a falta de informação é quem contribui mais para os afogamentos, elenca o salva-vidas.



"Falta informação às s pessoas. Muitos vêm de fora e tomam banho em condições e com roupas inadequadas", afirmou Sarraf.

