Volume de chuva deve reduzir na capital durante o fim de semana

O mau tempo que atinge Salvador e Região Metropolitana deve melhor gradativamente durante o fim de semana. A meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Cláudia Valéria, o sol deve voltar a aparecer, mas o céu deve permanecer nublado e as temperaturas baixas.

Ainda conforme a meteorologista, esta sexta-feira, 20, foi o dia mais chuvoso do mês de abril, porém este cenário já era esperado. Cláudia Valéria alerta que deve ocorrer os dias de forte chuva nos próximos meses em Salvador.

Transtornos

O mau tempo provocou diversos transtornos em ruas e avenidas de Salvador, gerando alagamentos e complicando o trânsito na capital. A chuva chegou a causar uma infiltração no centro cirúrgico do Hospital Roberto Santos, no Cabula.

No bairro de Canabrava, um córrego transbordou e invadiu cerca de sete casas.

