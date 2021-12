Três imóveis desabam nesta sexta-feira em Salvador

Três imóveis desabaram nesta sexta-feira, 20, na capital baiana. De acordo com boletim da Operação Chuva divulgado pela Defesa Civil de Salvador (Codesal), as ocorrências foram registradas nos bairros Pirajá, Praia Grande e Boa Vista do Lobato. Não há registro de feridos.

Ao todo, o órgão registrou 368 ocorrências. Oito alagamentos de área, 74 alagamentos de imóvel, 57 ameaças de desabamento de imóvel, seis ameaças de desabamento de muro, 60 ameaças de deslizamento de terra, sete ameaças de queda de árvore e cinco árvores caídas.

Ainda conforme o relatório, dois muros desabaram, ocorreram 120 deslizamentos de terra e 11 infiltrações.

Os locais com maior número de ocorrência foram São Marcos, com 34 chamados, seguido de Sussuarana, com 21, Sete de Abril, 20, Castelo Branco 18, Canabrava, com 16 chamados, Pau da Lima, 12 solicitações, além de Periperi, Fazenda Grande do retiro e Jardim Nova Esperança que fizeram, cada uma, 11 chamados.

